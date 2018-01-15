Подробности нападения на детей в пермской школе

Появляются детали ЧП, произошедшего утром 15 января в школе №127 с углубленным изучением отдельных предметов в Мотовилихинском районе. Известно, что преступников было двое.

Ножевые ранения получили восемь учеников и учительница начальных классов Наталья, которая пыталась разнять дерущихся. Среди пострадавших – четвероклассники. "Напавшие на школу в Перми целенаправленно били детей ножами в голову, пытаясь убить с одного удара", – передает Telegram-канал Mash. Педагог и 16-летний школьник находятся в тяжелом состоянии.

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"Они получили ранения шеи. Оба направлены в городскую клиническую больницу №4, уже проводятся операции", – сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав. У остальных пострадавших – незначительные поверхностные травмы, их направили обследоваться в краевую детскую больницу.

Известно, что во время нападения несколько раненых детей смогли убежать в торговый центр неподалеку, там же их осмотрели врачи. По данным Минздрава, кареты скорой прибыли на место ЧП в течение десяти минут после вызова. Работали восемь бригад – две реанимационные, две педиатрические и четыре линейные врачебные.

Злоумышленники задержаны, но их мотивы пока не известны. "С ними сотрудники Росгвардии. Нападавшие – молодые люди", – приводит слова представителя пресс-службы Министерства территориальной безопасности региона "Интерфакс". По предварительной информации, конфликт произошел между учащимися.

На место ЧП выехал губернатор Пермского края Максим Решетников, сообщает РЕН ТВ. Он возглавил оперативный штаб. Там присутствуют глава Перми Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник Департамента образования Людмила Серикова.