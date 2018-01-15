Подробности нападения на детей в пермской школе
Ножевые ранения получили восемь учеников и учительница начальных классов Наталья, которая пыталась разнять дерущихся. Среди пострадавших – четвероклассники. "Напавшие на школу в Перми целенаправленно били детей ножами в голову, пытаясь убить с одного удара", – передает Telegram-канал Mash. Педагог и 16-летний школьник находятся в тяжелом состоянии.
"Они получили ранения шеи. Оба направлены в городскую клиническую больницу №4, уже проводятся операции", – сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав. У остальных пострадавших – незначительные поверхностные травмы, их направили обследоваться в краевую детскую больницу.
Восемь человек пострадали при ЧП в школе в Перми. По предварительной информации, двое неизвестных напали на школьников.— Пятый канал Новости (@5tv) 15 января 2018 г.
https://t.co/gyPj1SO4zz#Нападение #Школа #Пермь pic.twitter.com/TehuaUjLL8
Известно, что во время нападения несколько раненых детей смогли убежать в торговый центр неподалеку, там же их осмотрели врачи. По данным Минздрава, кареты скорой прибыли на место ЧП в течение десяти минут после вызова. Работали восемь бригад – две реанимационные, две педиатрические и четыре линейные врачебные.
Напавшие на школу в Перми преступники задержаны: https://t.co/bNavpBzJ2e pic.twitter.com/e0L07r4M7w— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 15 января 2018 г.
Злоумышленники задержаны, но их мотивы пока не известны. "С ними сотрудники Росгвардии. Нападавшие – молодые люди", – приводит слова представителя пресс-службы Министерства территориальной безопасности региона "Интерфакс". По предварительной информации, конфликт произошел между учащимися.
На место ЧП выехал губернатор Пермского края Максим Решетников, сообщает РЕН ТВ. Он возглавил оперативный штаб. Там присутствуют глава Перми Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник Департамента образования Людмила Серикова.
Девушка работала путаной с 14 лет, уверен друг отсидевшего за изнасилование Сергея Семенова
Даша Жукова проводит много времени в компании Ставроса Ниархоса, подтвердили ее близкие
Юная красавица поражена тем, что ее насильника пригласили в шоу к Андрею Малахову
Москва прорабатывает санкции против причастных к отстранению национальной сборной от Игр