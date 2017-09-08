Чалый развеял мечты Порошенко о возвращении Крыма

Мечтам Петра Порошенко о том, что Россия сама вернет Крым Украине, сбыться не суждено. Полуостров быстро восстанавливается после двух десятков лет украинского "хозяйствования". А Севастополь станет третьей – патриотической столицей России, уверен сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат городского законодательного собрания Алексей Чалый.

Владимир Путин во время недавнего визита в Севастополь употребил выражение "Русская Мекка". Фраза президента России натолкнула Алексея Чалого на размышления. Героическая история Севастополя и его статус города федерального значения, по признанию депутата, заставили его задаться вопросом: если Москва – административная и деловая столица России, Санкт-Петербург – культурная, то какая столица третий из городов федерального значения, Севастополь? Патриотическая, пришел к выводу Чалый.

Оснований для такого ответа более чем достаточно. "С этих берегов святой апостол Андрей начал свой проповеднический путь в северное Причерноморье, ставшее, спустя века, Русью. В Казачьей бухте Севастополя нашел свою исповедническую смерть великий Папа Римский Климент, мощи которого в IX веке обрели святые братья Кирилл и Мефодий. Именно в Херсонесе (Севастополе) они начали работать над созданием первославянской азбуки (глаголицы). Здесь же князь Владимир принял православную веру, после чего Русь стала христианским государством", – пишет Алексей Чалый в своей статье в "Российской газете".

Депутат напоминает, что Севастополь дважды вставал перед армиями объединенной Европы – во время Крымской, и в годы Великой Отечественной войны, являя беспримерное мужество своих защитников. Особую атмосферу этого города точно описал 26-летний артиллерийский подпоручик Лев Толстой: "Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникло бы в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости, и чтобы кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах…".

По мнению парламентария, сегодня, после победы 2014 года, возвращения Крыма в Россию, жителям Севастополя снова нужна мечта. Это позволит севастопольцам, вместо того, чтобы концентрироваться на критике недостатков и ошибок, стремиться к новой цели – патриотической столице. Однако ее невозможно представить без современного городского пространства, бережного отношения к уникальной природе региона, современной экономики и образования.

"Мы обязаны сохранить для потомков урочище Ласпи, пострадавшее в годы украинского безвременья. Вернуть историческому центру города, захламленному рекламным мусором, статус уникального архитектурного пространства. Создать новую городскую прибрежную зону, подобную основанному после Крымской войны Приморскому бульвару", – пишет Чалый.

Депутат отмечает, что многое уже делается. В частности, восстанавливаются заброшенные за последние четверть века мемориальные комплексы на Малаховом кургане и Историческом бульваре. Строится самый большой в России парк исторических реконструкций на Федюхиных высотах, филиал Парка Патриот на территории 30-й береговой батареи. По поручению президента Путина в урочище Ласпи создается особо охраняемая природная территория, а между Карантинной и Артиллерийской бухтами – приморский парк.

Конечно же, экономику города поднимет не только туризм. Есть приоритетные отрасли, основанные на многолетних севастопольских традициях: это и виноделие, и интеллектуальная электроэнергетика, и, естественно, обслуживание Черноморского флота.

Чалый напомнил, что деды и прадеды нынешних севастопольцев смогли восстановить город, который враги дважды буквально стирали с лица земли. Депутат уверен, что и новое поколение сможет сделать Севастополь патриотической столицей России. Ведь в 2014-м году, когда, казалось бы, всякая надежда развития была утрачена, жители города оказались достойными своих предков, нашли в себе силы и волю защитить Севастополь.