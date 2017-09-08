Чалый развеял мечты Порошенко о возвращении Крыма

Гибель актера Пашинина в Донбассе Выборы-2017 Умер сын певца Miyagi Главные события Москвы "Дом-2"

Самое читаемое

У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
Пугачева в ярости выкинула вещи любовника из квартиры
Родные насильника разоблачили Шепелева и Шурыгину
Градский грубо унизил Малахова
Елизавета II всю жизнь прячет дочь принцессы Дианы
партнеры
Пятница 8 сентября
Лента новостей
18:28
Первый в истории инопланетянин высадился в России
17:50
Ученые назвали сентябрь временем разводов
17:40
Какие линии метро разгрузит первый участок ТПК
17:39
Гусев назвал причину увольнения Малахова
17:35
Строительство домов по программе реновации начнется в 2018 году
17:33
Солнечная плазма достигла Земли и уничтожает ее поле
17:12
Одноклассники подставили ивантеевского стрелка
17:05
Галкина гонят с федеральных каналов
16:55
Муж Кабаевой о деньгах на лечение Барановской
16:41
Уильямс злобно посмеялась над помолвкой Шараповой
16:16
Запашные выбрали имя ребенку
16:08
Беременная автоледи на BMW X6 протаранила трактор
16:05
С Крымского моста на теплоход упал видеомонтажер "Останкино"
15:50
Харламов отказался вести шоу с Малаховым
15:30
Мамун вышла замуж за Сухорукова
15:28
Иномарка с ребенком упала с четвертого этажа парковки
15:22
Модель восхитила "бровями Брежнева"
14:56
Гея можно распознать по фото
14:54
Овечкину запретили играть за Россию на Олимпиаде-2018
14:52
Москву осенью ждет масштабное озеленение
14:38
Мать высказалась о гибели актера Пашинина в Донбассе
14:30
Ксения Собчак перестала за собой следить
13:44
Семенович прыгнула в постель к полуголому Домогарову
13:33
Звезда "Дома-2" о романе с Бузовой
13:30
Поклонников Apple заставят биться на смерть за iPhone 8
13:18
Скандалист Алексей Панин стал ведущим новостей
13:18
В московском метро случилась поножовщина
13:18
Первый участок ТПК испытали поездами
13:05
Второе кольцо столичной подземки готовится к запуску
12:59
В результате пожара в Эрмитаже погибли животные
12:37
Что нужно пользователям в первые 10 секунд посещения сайта?
12:36
Юлия Меньшова полгода скрывала роман
12:28
XIX-я выставка "Бижутерия от винтажа до наших дней" пройдет на Тишинке
12:26
Совет на выходные
12:25
Как совершить идеальное ограбление (видео)
12:22
Актера-карателя Пашинина нашли мертвым в Донбассе
12:17
На Земле началась сильнейшая магнитная буря
11:42
В России создадут вакцину от рака
11:39
Астана развязала железнодорожную войну с Москвой
11:27
На Солнце произошла новая мощная вспышка
11:13
Названа дата появления северного сияния над Москвой
11:11
За гибелью сына известного певца наблюдали десятки людей
11:07
Боню обвинили в пиаре на смерти Барановской
10:59
В Москву придет аномальная жара
10:59
МЦК установило рекорд по числу пассажиров
10:51
В московском метро случилось кровавое ЧП
10:49
Главные события Москвы с 8 по 14 сентября
10:44
В Подмосковье выпал снег
10:29
Мать троих детей Оксана Акиньшина выставила грудь напоказ
10:28
Вспышка на Солнце грозит россиянам раком
10:27
В России резко вырастут пенсии
09:57
Что должна уметь дорогая московская путана
09:50
Раздевшаяся Алена Апина сэкономила на дочери
09:41
О московских выборах дополнительно оповестят с помощью SMS
09:40
В Москве мужчина упал с Крымского моста на борт теплохода
09:13
В массовой аварии на МКАД пострадал ребенок
09:10
Ивантеевский стрелок планировал убить отца
09:10
Екатерине Стриженовой отрезали все лишнее
09:04
В Москве открыли Саввинскую и Пречистенскую набережные
08:49
Меланью Трамп унизили перед Брижит Макрон
08:36
Россиян освободят от массового налога
08:12
Друзья раскрыли подробности гибели полуторагодовалого сына певца в Москве
07:59
На Солнце произошла вторая мощная вспышка за сутки
00:20
Полуторагодовалый сын известного певца выпал из окна и умер
22:09
Изменившаяся Алентова серьезно больна
22:00
В центре Лондона прогремел взрыв
21:58
Шепелев показал подросшего сына
21:50
Вашингтон признал свое поражение в кибервойне
21:49
Врачи назвали самую смертельную болезнь в России
21:43
Любовница Немцова закатила скандал в "Пусть говорят"
21:32
Под Москвой в ДТП с автобусом пострадали два человека
21:18
Рак научились определять за 10 секунд
21:05
Почему перекрыли Пречистенскую набережную
20:22
Мужчина на Mercedes рвался в Кремль "поговорить с Путиным"
20:00
Роднина считает Липницкую жертвой родительских амбиций
19:42
Стала известна цена iPhone 8 в России
19:39
Обидчика Волочковой вывели на чистую воду
19:19
Звезду "Вечного зова" оставили без пенсии
18:53
За "Югру" продолжается борьба
18:44
Никита Пресняков страдает от паранойи
18:40
У больного раком ведущего Беляева от онкологии умерли жена и мать
18:01
Как накажут ивантеевского стрелка
18:01
Дочь Меладзе готовится к свадьбе
17:38
Порошенко пришел в ужас от предложения Путина
17:27
Раскаленное облако от солнечной вспышки накроет Землю
17:08
Найдена связь между буднями и уровнем смертности
16:33
Артисты театра разгадали тайну Дракулы
16:32
Роскошные декольте Венецианского фестиваля
16:20
В центре Москвы у заправки грузовик протаранил бензовоз
16:11
Россиянки признались в любви к хоум-видео
15:59
Из небоскреба в Москва-Сити эвакуируют людей
15:36
Садальский поиздевался над невесткой Васильевой
15:31
Ребенка-инвалида выгнали из парка развлечений
15:25
Тяжелобольная Кейт Миддлтон пропустила важное событие в жизни сына
15:23
Как разговаривать с ребенком
15:15
Суд арестовал ивантеевского стрелка
15:09
Первоклассник отжался 2015 раз (видео)
15:03
Русские купили победу Трампа за 100 тысяч
15:02
Почему побеждает "Единая Россия"
14:53
79-летняя Ахеджакова об интиме с Серебренниковым
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Актера-карателя Пашинина нашли мертвым в Донбассе
Полуторагодовалый сын известного певца выпал из окна и умер
Изменившаяся Алентова серьезно больна
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
Любовница Немцова закатила скандал в "Пусть говорят"
Мать высказалась о гибели актера Пашинина в Донбассе
Регионы

Чалый развеял мечты Порошенко о возвращении Крыма

Фото: wikipedia.org
Мечтам Петра Порошенко о том, что Россия сама вернет Крым Украине, сбыться не суждено. Полуостров быстро восстанавливается после двух десятков лет украинского "хозяйствования". А Севастополь станет третьей – патриотической столицей России, уверен сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат городского законодательного собрания Алексей Чалый.
прочитано 553 раза

Владимир Путин во время недавнего визита в Севастополь употребил выражение "Русская Мекка". Фраза президента России натолкнула Алексея Чалого на размышления. Героическая история Севастополя и его статус города федерального значения, по признанию депутата, заставили его задаться вопросом: если Москва – административная и деловая столица России, Санкт-Петербург – культурная, то какая столица третий из городов федерального значения, Севастополь? Патриотическая, пришел к выводу Чалый.

ПО ТЕМЕ

В Севастополе выбрали нового спикера заксобрания

Слова Трампа о Крыме загнали Украину в тупик

Оснований для такого ответа более чем достаточно. "С этих берегов святой апостол Андрей начал свой проповеднический путь в северное Причерноморье, ставшее, спустя века, Русью. В Казачьей бухте Севастополя нашел свою исповедническую смерть великий Папа Римский Климент, мощи которого в IX веке обрели святые братья Кирилл и Мефодий. Именно в Херсонесе (Севастополе) они начали работать над созданием первославянской азбуки (глаголицы). Здесь же князь Владимир принял православную веру, после чего Русь стала христианским государством", – пишет Алексей Чалый в своей статье в "Российской газете".

Депутат напоминает, что Севастополь дважды вставал перед армиями объединенной Европы – во время Крымской, и в годы Великой Отечественной войны, являя беспримерное мужество своих защитников. Особую атмосферу этого города точно описал 26-летний артиллерийский подпоручик Лев Толстой: "Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникло бы в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости, и чтобы кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах…".

По мнению парламентария, сегодня, после победы 2014 года, возвращения Крыма в Россию, жителям Севастополя снова нужна мечта. Это позволит севастопольцам, вместо того, чтобы концентрироваться на критике недостатков и ошибок, стремиться к новой цели – патриотической столице. Однако ее невозможно представить без современного городского пространства, бережного отношения к уникальной природе региона, современной экономики и образования.

"Мы обязаны сохранить для потомков урочище Ласпи, пострадавшее в годы украинского безвременья. Вернуть историческому центру города, захламленному рекламным мусором, статус уникального архитектурного пространства. Создать новую городскую прибрежную зону, подобную основанному после Крымской войны Приморскому бульвару", – пишет Чалый.

Депутат отмечает, что многое уже делается. В частности, восстанавливаются заброшенные за последние четверть века мемориальные комплексы на Малаховом кургане и Историческом бульваре. Строится самый большой в России парк исторических реконструкций на Федюхиных высотах, филиал Парка Патриот на территории 30-й береговой батареи. По поручению президента Путина в урочище Ласпи создается особо охраняемая природная территория, а между Карантинной и Артиллерийской бухтами – приморский парк.

Конечно же, экономику города поднимет не только туризм. Есть приоритетные отрасли, основанные на многолетних севастопольских традициях: это и виноделие, и интеллектуальная электроэнергетика, и, естественно, обслуживание Черноморского флота.

Чалый напомнил, что деды и прадеды нынешних севастопольцев смогли восстановить город, который враги дважды буквально стирали с лица земли. Депутат уверен, что и новое поколение сможет сделать Севастополь патриотической столицей России. Ведь в 2014-м году, когда, казалось бы, всякая надежда развития была утрачена, жители города оказались достойными своих предков, нашли в себе силы и волю защитить Севастополь.

Автор: Федор Лопырев8 сентября 2017, 15:55

комментарии

Политика

Вашингтон признал свое поражение в кибервойне
Порошенко пришел в ужас от предложения Путина
Русские купили победу Трампа за 100 тысяч
Путин пристыдил "заблудившегося" Тиллерсона

Шоу-бизнес

Гусев назвал причину увольнения Малахова
Запашные выбрали имя ребенку
Харламов отказался вести шоу с Малаховым
Краско с молодой женой еле сводят концы с концами

Проишествия

Мать высказалась о гибели актера Пашинина в Донбассе
Рэпер Miyagi покалечил себя после смерти сына
Как накажут ивантеевского стрелка
Насмехавшийся над смертью Бережной политик погиб в ДТП

Lifestyle

79-летняя Ахеджакова об интиме с Серебренниковым
Звезду "Вечного зова" оставили без пенсии
Как живет 91-летняя Вера Васильева
Ведущий объявил о закрытии передачи "Званый ужин"
Шоу-бизнес

Екатерине Стриженовой отрезали все лишнее

Телеведущая решилась на перемены во внешности
Происшествия

За гибелью сына известного певца наблюдали десятки людей

Место трагедии оцепили правоохранители
Шоу-бизнес

Галкина гонят с федеральных каналов

Пародию юмориста на Ленина подвергли жесткой критике
Шоу-бизнес

Гусев назвал причину увольнения Малахова

Новость об уходе ведущего с Первого канала застала комментатора врасплох

Гороскоп

Совет на выходные
Масляков готовится к переменам
Гороскоп с 4 по 10 сентября 2017 года
Почему изнасилованную Шурыгину преследуют скандалы

Фоторепортажи

Модель восхитила "бровями Брежнева"
Ширвиндт показал нежности с Селезневой
Переодетые знаменитости идут на рекорд Гиннесса
Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой

Спорт

Роднина считает Липницкую жертвой родительских амбиций
Слуцкий публично высмеял Аршавина
Запад продолжил издеваться над паралимпийцами России
Тарасова: Плющенко пиарится на всем подряд

Регионы

Избившая ребенка дама с собачкой оказалась порноактрисой
Гуманный сибиряк зарубил собаку соседа в подъезде
Минздрав вычислил самый пьющий регион России
За похищенного на Ставрополье Президента потребовали выкуп
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru