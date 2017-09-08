В Якутии пьяный депутат сбил трех человек

Депутат Государственного собрания Республики Саха Николай Румянцев попал в аварию. Он сбил трех человек, которые переходили дорогу в неположенном месте.
Один из пострадавших скончался на месте, двое других попали в больницу, передает "Газета.ru". По предварительным данным, во время аварии Румянцев был пьян. По факту происшествия проводится проверка.
Певица буквально сияла от счастья
Старший внук Пугачевой дал откровенное интервью
Ребенок рэпера MiyaGi умер до приезда скорой помощи
Министерство транспорта планирует отменить автомобильный сбор, заменив его на экологический