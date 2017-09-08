В Якутии пьяный депутат сбил трех человек

Депутат Государственного собрания Республики Саха Николай Румянцев попал в аварию. Он сбил трех человек, которые переходили дорогу в неположенном месте.

Один из пострадавших скончался на месте, двое других попали в больницу, передает "Газета.ru". По предварительным данным, во время аварии Румянцев был пьян. По факту происшествия проводится проверка.