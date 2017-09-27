По подозрению в жестоком убийстве в Петербурге задержали мигранта

В Тверской области полиция задержала 33-летнего мигранта из одной из сопредельных с Россией стран. Мужчину подозревают в жестоком убийстве продавщицы продуктового магазина в Санкт-Петербурге, передает Flashnord. Отметим, после пожара в подсобном помещении торговой точки на Мичуринской улице было найдено тело 41-летней женщины. Несмотря на сильное повреждение огнем, эксперты обнаружили на трупе явные признаки удушения. Кроме того, правоохранители установили, что нападавший несколько раз выстрелил в свою жертву из пневматического пистолета. Мотивы преступления устанавливаются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.