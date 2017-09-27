В Вологде пьяный избил полицейского

В Вологде в суд было передано уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в том, что ночью 25 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без каких-либо причин избил стоящего на дежурстве инспектора ГИБДД, передает Flashnord. Нападавшего доставили в отдел полиции, где выяснилось, что он не вполне здоров. Экспертиза показала, что молодой человек страдает психическим расстройством, мешающим ему осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.