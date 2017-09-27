В Керчи перевернулась маршрутка с пассажирами

В Керчи в результате ДТП перевернулось маршрутное такси с пятью пассажирами внутри, передает RT. Авария произошла 27 сентября. По предварительным данным, водитель Nissan допустил столкновение с микроавтобусом при выезде со второстепенной дороги на главную. За медицинской помощью обратился только один пассажир, получивший вывих.