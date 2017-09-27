В Воронеже пенсионер застрелил сына и невестку

Полиция Воронежа разыскивает 63-летнего мужчину. Сообщается, что утром 27 сентября в одном из домов на Семеновской улице он застрелил своего 39-летнего сына и его 37-летнюю жену, передает РИА Воронеж. По словам очевидцев, затем пенсионер поджег место преступления, отправился на улицу с оружием и скрылся. В городе объявлен план "Перехват". Позже стало известно, что подозреваемого заметили на улице Домостроителей, где из охотничьего ружья он ранил судебного пристава в живот и ногу. Женщина госпитализирована.