Наезд иномарки на женщин с младенцами сняли на видео
На кадрах видно, как водитель автомобиля Honda Airwave выехал с парковки торгового центра, после чего протаранил пешеходов. В момент ДТП женщины не спеша шли прямо по проезжей части, передает РЕН ТВ.
По данным телеканала "360", в результате аварии пострадали два полугодовалых ребенка: один получил сотрясение мозга, второй – ушиб головного мозга. Малышей отправили в больницу.
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