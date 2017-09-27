Наезд иномарки на женщин с младенцами сняли на видео

Под Владивостоком иномарка протаранила двух женщин с колясками, в которых находились дети. Инцидент попал в объектив видеокамеры.

На кадрах видно, как водитель автомобиля Honda Airwave выехал с парковки торгового центра, после чего протаранил пешеходов. В момент ДТП женщины не спеша шли прямо по проезжей части, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала "360", в результате аварии пострадали два полугодовалых ребенка: один получил сотрясение мозга, второй – ушиб головного мозга. Малышей отправили в больницу.