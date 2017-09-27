В Сургуте трехлетнюю девочку раздавило телевизором

В Сургуте на трехлетнюю девочку упал телевизор старой модели. От полученных трав ребенок скончался, передает URA.RU.
Как установили следователи, девочка потянула на себя дверцы тумбы, на которой стоял телевизор. В результате шкаф обрушился, а малышку придавило конструкцией весом несколько десятков килограммов. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
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