В Сургуте трехлетнюю девочку раздавило телевизором

В Сургуте на трехлетнюю девочку упал телевизор старой модели. От полученных трав ребенок скончался, передает URA.RU.

Как установили следователи, девочка потянула на себя дверцы тумбы, на которой стоял телевизор. В результате шкаф обрушился, а малышку придавило конструкцией весом несколько десятков килограммов. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.