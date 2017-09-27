Под Москвой из-за места в маршрутке пассажиры избили ребенка

В Одинцово избили ребенка. Инцидент произошел в маршрутке, передает РИА ФАН. Взрослые накинулись на семилетнего мальчика из-за того, что он занял предназначавшееся старушке место. При этом водитель никак не отреагировал на конфликт.

Как рассказала мать пострадавшего, мальчик прошел в салон маршрутки и по незнанию занял место, которое другие пассажиры уступили пенсионерке. В итоге одна из находившихся в транспорте женщин ударила ребенка по голове, сразу после нее стукнул мальчика еще один пассажир.