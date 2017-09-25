Найден труп Доку Умарова

В горных районах Ингушетии были обнаружены останки боевика Доку Умарова. Труп доставили в Москву для проведения экспертизы.
Также были найдены тела охранников Умарова. Специалисты пытаются установить личность убитых террористов, передает РЕН ТВ.
Доку Умаров был известным исламистом-сепаратистом. Он возглавлял запрещенную в России террористическую организацию и входил в десятку самых разыскиваемых преступников мира.
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