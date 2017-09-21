Актриса Шахова стала жертвой черных риелторов
Как рассказал друг Шаховой Алексей Меньшиков, в 2014 году она получила долгожданную однокомнатную квартиру. Однако после этого неожиданно обменяла жилье на комнату в общежитии.
После этой сделки актриса взяла кредит и уехала в отпуск, из которого так и не вернулась. "Говорила, что поедет к своей двоюродной сестре в Москву. Но как выяснилось позже, к ней она так и не доехала", – рассказал Алексей.
Коллеги актрисы добавили, что в банке она зачем-то взяла кредит в размере 70 тысяч рублей, а перед этим заняла деньги у знакомых. При этом некоторые знакомые видели Шахову через год после таинственного исчезновения. Им она говорила, что живет за городом, и снова просила денег.
По некоторым данным, актриса также взяла в кредит бытовую технику в магазине. После сообщения о смерти Шаховой оказалось, что никакое имущество за ней не числится – ни квартира, ни комната в коммуналке. Оказалось, что жилье в общежитии женщина также успела продать, сообщает "Комсомольская правда".
При этом новый хозяин комнаты рассказал, что Шахова присутствовала во время сделки. Женщина сидела обреченно в углу и молчала, пока за нее говорили некие мужчины. На вопрос покупателя о том, есть ли у актрисы жилье, она сказала заученную фразу о том, что у нее есть квартира в Кировграде, даже назвала адрес. Однако проверка показала, что Шахова не имела никакого отношения к указанному имуществу. На данный момент следователи предполагают, что актриса стала жертвой черных риелторов. Расследование продолжается.
Ранее в лесу Красноуральска было обнаружено тело актрисы екатеринбургского театра "Волхонка" Елены Шаховой, которая странным образом пропала три года назад. По данным полиции, на теле женщины не было обнаружено следов насильственной смерти.
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