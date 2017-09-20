Пропавшую три года назад российскую актрису нашли мертвой

В лесу под Красноуральском найдено тело актрисы екатеринбургского театра "Волхонка" Елены Шаховой. Женщина пропала без вести три года назад.

В Следственном комитете пока не подтверждают, что обнаружили в лесу именно Шахову, однако родственники и коллеги актрисы уже опознали ее по фотографии. Известно, что тело было найдено в лесу под Красноуральском 2 сентября.

По данным полицейских, обнаруженной женщине на вид около 45-50 лет, рост примерно 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые с сединой. По предварительным данным, актриса умерла ненасильственным способом – на ее теле не обнаружено следов побоев и травм, передает E1.RU.

Шахова долгое время была одной из ведущих актрис екатеринбургского театра "Волхонка". Однако три года назад женщина загадочно пропала. По словам ее друга Алексея, Елена просто не вернулась из отпуска к началу театрального сезона.

"Незадолго до этого по неизвестным причинам она поменяла свою однушку на Эльмаше, которой долго дожидалась, живя в аварийном доме, на комнату на Посадской и взяла довольно ощутимый для ее скромных доходов кредит. Это тем более странно, ибо Лена последние годы жила довольно аскетично и только любимой работой", – рассказал он.





После этого Шахову никто не видел. Последний раз актриса выходила на связь лишь со своей двоюродной сестрой, которая живет в Москве. Шахова отправила ей СМС-сообщение. В нем актриса сообщила, что решает личные проблемы, просила родственницу не волноваться.

При этом Алексей сомневается, что СМС отправила именно Елена. "Были какие-то слухи и домыслы о молодом альфонсе – одинокая женщина бальзаковского возраста, творческая натура", – добавил он.





Елену Шахову пытался найти и бывший муж Сергей Бублий, но тоже не смог этого сделать. "Один-два раза созванивались лет пять назад. Года три назад кто-то из сокурсников сообщил мне, что Лена пропала – после отпуска не вышла на работу, и с тех пор ее никто не видел. Я пытался через общих знакомых найти ее, но безуспешно", – рассказал он.