Устроивший бойню под Тверью умрет в тюрьме

В поселке Редкино Тверской области в ночь на 4 июня 2017 года произошло массовое убийство. Стрелявший был задержан по горячим следам и приговором суда пожизненно лишен свободы.

Тверского стрелка Сергея Егорова, который судом был признан виновным в убийстве девяти человек, приговорили к пожизненному лишению свободы. О таком наказании для него ранее просило государственное обвинение. Приговор убийце вынес Тверской областной суд.

Преступник выступил с последним словом. Он попросил прощения за содеянное. "Последний раз хочу сказать: простите", – заявил Егоров. Если осужденный не попадет под амнистию или условно-досрочное освобождение, это значит, что он умрет в тюрьме. К слову, обычно такие дела рассматривают достаточно продолжительное время. В этом же случае от момента задержания подозреваемого до оглашения обвинительного приговора прошло всего три месяца, передает РЕН ТВ.

Ранее Dni.Ru сообщали, что в поселке Редкино Тверской области в ночь на 4 июня 2017 года произошло массовое убийство. По данным следствия, пьяный москвич после конфликта во время застолья перестрелял девять человек. Трагедия случилась в садоводческом товариществе "50 лет Октября". Предположительно, причина произошедшего – ссора на бытовой почве. После конфликта один из его участников уехал домой и вернулся к столу уже с ружьем. Пьяный мужчина открыл огонь по своим знакомым: в результате погибли три женщины и пять мужчин. Позже правоохранители сообщили об обнаружении еще одного тела.

Администрация Редкинского городского поселения объявила траур после трагедии. Все развлекательные мероприятия 7 июня 2017 года были отменены.

