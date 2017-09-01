Туристка сорвалась со скалы во время селфи

Жительница Ростова-на-Дону сорвалась со скалы в районе мыса Капчик в Крыму. Несчастный случай произошел в тот момент, когда девушка делала эффектное селфи.

"Группа молодых людей, отдыхающих в Крыму, отправились на прогулку в можжевеловую рощу. Одна из туристок решила подняться на скалу, чтобы сделать селфи. Из-за неосторожности девушка поскользнулась и упала с высоты пяти-семи метров", – сообщает пресс-служба МЧС.

В результате падения 25-летняя девушка получила тяжелые травмы. У нее наблюдались явные признаки перелома ключицы, травма спины и множественные ссадины тела. Спасатели на месте оказали пострадавшей психологическую и медицинскую помощь. Позже девушка была эвакуирована при помощи жестких носилок.

Как подчеркнул министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов, любительнице селфи еще повезло остаться живой, передает "Интерфакс". "Девушка, что называется, "родилась в рубашке". Склон очень высокий и практически вертикальный, она могла погибнуть. К счастью, девушка была не одна, и помощь подоспела вовремя, хотя травмы очень серьезные", – сказал он.

Шахов также отметил, что с начала года в горно-лесной зоне крымскими спасателями было спасено 206 человек, в том числе 13 детей. Спасатели призвали туристов быть осторожнее, и, отправляясь на прогулку в горнолесную местность, не забывать регистрироваться в службе спасения.

