Самолет убил девушек во время селфи-фотосессии
Происшествие случилось в штате Чиуауа на севере Мексики. 18-летняя студентка юридического факультета Ниция Мендоса и 17-летняя школьница Кларисса Мокечо находились в загоне для лошадей, который расположен недалеко от взлетно-посадочной полосы.
Решив сделать эффектное селфи, девушки забрались на крышу фургона, который был припаркован у края полосы. Однако в процессе фотосессии они не заметили приближающийся самолет, сообщает Teletica.
В результате девушек задело крылом лайнера. От полученных травм они обе скончались на месте.
Una avioneta mata a dos jovencitas que se tomaban fotos en una pista de aterrizaje https://t.co/GiW1pA2Wre— Proceso (@revistaproceso) 27 марта 2017 г.
Отметим, что желание сфотографироваться в необычном месте нередко заканчивается для позирующих травмами или смертью. Так, в 2016 году жительница Флориды умерла после селфи-сессии на фоне Большого каньона в Аризоне.
Американка успела сделать эффектное фото на краю скалы и даже выложить в Сеть. Однако, поднимаясь после съемки, оступилась и сорвалась в пропасть.
Аналогичная трагедия произошла и в Индии, где под поезд попали трое студентов. Четыре друга шли около железнодорожных путей, и одному из них пришла в голову "прекрасная" идея сделать селфи прямо перед приближающимся поездом. Друзья выбрали подходящий момент и стали фотографироваться на фоне подъезжающего состава. Один из молодых людей стоял поодаль и начал кричать, предупреждая товарищей об опасности. Но любовь к селфи победила здравый смысл – студенты не успели уйти с рельсов. Четвертый юноша вмиг лишился друзей.
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