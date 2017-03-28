Самолет убил девушек во время селфи-фотосессии

В очередной раз селфи в экстремальных условиях закончилось трагедией. В Мексике две юные девушки погибли, пытаясь сфотографироваться на фоне взлетно-посадочной полосы.

Происшествие случилось в штате Чиуауа на севере Мексики. 18-летняя студентка юридического факультета Ниция Мендоса и 17-летняя школьница Кларисса Мокечо находились в загоне для лошадей, который расположен недалеко от взлетно-посадочной полосы.

Решив сделать эффектное селфи, девушки забрались на крышу фургона, который был припаркован у края полосы. Однако в процессе фотосессии они не заметили приближающийся самолет, сообщает Teletica.

В результате девушек задело крылом лайнера. От полученных травм они обе скончались на месте.

Una avioneta mata a dos jovencitas que se tomaban fotos en una pista de aterrizaje https://t.co/GiW1pA2Wre — Proceso (@revistaproceso) 27 марта 2017 г.

Отметим, что желание сфотографироваться в необычном месте нередко заканчивается для позирующих травмами или смертью. Так, в 2016 году жительница Флориды умерла после селфи-сессии на фоне Большого каньона в Аризоне.

Американка успела сделать эффектное фото на краю скалы и даже выложить в Сеть. Однако, поднимаясь после съемки, оступилась и сорвалась в пропасть.

Аналогичная трагедия произошла и в Индии, где под поезд попали трое студентов. Четыре друга шли около железнодорожных путей, и одному из них пришла в голову "прекрасная" идея сделать селфи прямо перед приближающимся поездом. Друзья выбрали подходящий момент и стали фотографироваться на фоне подъезжающего состава. Один из молодых людей стоял поодаль и начал кричать, предупреждая товарищей об опасности. Но любовь к селфи победила здравый смысл – студенты не успели уйти с рельсов. Четвертый юноша вмиг лишился друзей.

