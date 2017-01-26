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В Мурманске китаянка погибла из-за селфи
"По всей видимости, они пытались сделать селфи на фоне стелы, перебегали дорогу в неположенном месте и попали под колеса внедорожника Volvo", – цитирует РИА Новости руководителя пресс-службы регионального УМВД Марину Шихову. Пострадавшие были срочно госпитализированы, однако 24-летнюю женщину врачи спасти не смогли.
28-летний спутник китаянки получил множественные переломы. В полиции подчеркнули, что ситуация на дороге в момент аварии была осложнена плохой видимостью из-за разбушевавшейся метели. Вполне возможно, что водитель Volvo просто не заметил пешеходов.
При этом проверка показала. что находившийся за рулем 47-летний мужчина был трезв. "Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – сообщили в полиции.
Отметим, что туристы довольно часто погибают, стремясь выбрать наиболее удачные ракурсы для селфи. Так, в 2016 году жительница Флориды умерла после селфи-сессии на фоне Большого каньона в Аризоне.
Американка успела сделать эффектное фото на краю скалы и даже выложить в Сеть. Однако, поднимаясь после съемки, она оступилась и сорвалась в пропасть.
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