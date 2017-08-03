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Песков заинтриговал рыбалкой Путина

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Рыбалка в Южной Сибири, на которую отправился президент России Владимир Путин перед рабочей поездкой в Амурскую область, оказалась удачной. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, улов – был.
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"Я думаю, что мы даже на днях дадим информацию и какие-то картинки на этот счет", – пообещал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Превзошел ли Путин собственный рекорд 2013 года, когда главе государства покорилась 21-килограммовая щука, неизвестно, но улов, по словам Пескова, был.

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"Не знаю, по-моему, нет, но было даже интереснее, чем раньше. Расскажем об этом", – добавил Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

К слову, в тот раз Путин поймал рыбину на блесну известного в рыбацкой среде кррасноярского мастера. Александр Прокофьев похвастал, что после той рыбалки заказы на его снасти выросли вдвое, сообщает РИА Новости.

"С того момента как Путин поймал щуку на мою блесну, производство выросло в два раза. Есть даже заказы из-за рубежа – Германии, Румынии, Белоруссии и Украины. Но пока разовые – чтобы развиваться в этом направлении, нужна реклама", – рассказал Прокофьев. По его словам, блесны, которые Путин использует во время рыбалки в Туве, закупает местная туристическая фирма.

"Естественно сам президент не идет в магазин. Блесны по весне закупает турфирма из Тувы. С представителем мы встречаемся на выставках или других мероприятиях. Естественно никто перед самым приездом президента не бежит ко мне за покупками – все делает заранее", – поделился мастер.

Автор: Алексей Минин3 августа 2017, 14:47

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