Путин назвал место предстоящей рыбалки

Президент России Владимир Путин рассказал, где собирается рыбачить. Глава государства раскрыл свои планы во время беседы с членами попечительского совета Русского географического общества.

"В дельту Волги будем на рыбалку ездить" – цитирует его Life.ru. Собеседники российского лидера отметили, что эта территория является одной из самых чистых.

