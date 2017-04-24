Путин назвал место предстоящей рыбалки

Президент России Владимир Путин рассказал, где собирается рыбачить. Глава государства раскрыл свои планы во время беседы с членами попечительского совета Русского географического общества.
"В дельту Волги будем на рыбалку ездить" – цитирует его Life.ru. Собеседники российского лидера отметили, что эта территория является одной из самых чистых.
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