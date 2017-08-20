Четыре машины попали в смертельное ДТП в Москве

Днем 20 августа на Калужском шоссе в Москве произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей, передает ТАСС. Сообщается, что один человек погиб, еще один пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также организовывают проезд автомобилей через место столкновения.