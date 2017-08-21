Россияне разбились в ДТП в Турции

Россияне попали в ДТП с туристическим автобусом в Турции. Пострадавшие были госпитализированы.

Инцидент произошел в курортном городе Анталья. По разным данным, количество пострадавших – от четырех до 11 человек.

В генконсульстве России в Анталье сообщили, что четверо туристов, в том числе ребенок, были госпитализированы. Их состояние уточняется, передает RT.

"Четверо россиян доставлены в больницу Онджалы после аварии в Анталье. Среди госпитализированных есть ребенок", – цитирует собеседника ТАСС. В российской дипмиссии также подчеркнули, что "в автобусе находились не только граждане России".

По данным РИА Новости, в больницу увезли лишь одного россиянина. Всего же в автобусе было 26 пассажиров, 11 из которых – граждане России.

"Они все испытали шок, синяки, ушибы, травмы получили. По последней информации, все, кроме одного, получили помощь амбулаторно, один человек получил более серьезную травму и был госпитализирован. Как ожидается, сегодня его выпишут", – рассказали в консульстве России.

Antalya-Kemer karayolundaki Orhan Büyükalp Tüneli çıkışında tur otobüsü devrildi: 6 yaralıhttps://t.co/VXh9daLNXk pic.twitter.com/Eio4xBip4R — Yeni Şafak (@yenisafak) 21 августа 2017 г.

Ранее стало известно, что туристический автобус, направлявшийся в курортный город Белек, перевернулся на трассе Анталья – Кемер на выезде из туннеля, пишет газета "Известия". По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за ливня.