Названы причины крупного пожара в Ростове-на-Дону

В МЧС по Ростовской области озвучили основную причину крупного пожара, в результате которого пострадало около сотни строений. По предварительной информации, возгорание произошло из-за расположенной неподалеку свалки.

Как рассказал глава ГУ МЧС по Ростовской области Валерий Синьков, частные дома загорелись из-за "постороннего источника зажигания". Пожар начался на Нижегородской улице, после чего огонь перекинулся на соседние строения.

"За границей трех жилых домов складировали мусор, деревянные доски, резиновые покрышки. Свалка способствовала в целом развитию пожара. Каких-либо источников зажигания, например электропроводки, не было. Основная версия – занесение постороннего источника зажигания", – цитирует Синькова Life.ru.

Он также подчеркнул, что теперь следователи будут разбираться, как именно огонь попал в жилую зону. Согласно последней информации МЧС России, в результате пожара пострадало 118 жилых домов, в которых проживает 218 семей. В медицинские учреждения обратились 45 человек, пятеро из которых госпитализированы.

Публикация от Анна басова (@sherefe13) Авг 21 2017 в 5:01 PDT

При этом благодаря работе пожарных удалось остановить распространение огня более чем на 500 домов, где проживают более двух тысяч человек. У спасательных подразделений была задача не допустить распространения огня на большую часть исторического центра города, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что во время тушения пожара спасатели нашли мину времен Великой Отечественной войны. По словам Синькова, уже подана заявка на разминирование территории сотрудниками Минобороны.