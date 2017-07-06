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Сбившая "пьяного" мальчика женщина снова нарушила закон

Фото: GLOBAL LOOK press\Sergey Kovalev
Жительница Балашихи Ольга Алисова, сбившая шестилетнего мальчика, в крови которого после смерти было обнаружено 2,7 промилле алкоголя, вновь нарушила закон. Она не соблюдала условия назначенной ей ранее меры пресечения.

Продолжение: Феномену "пьяного" мальчика нашли объяснение
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что Ольга Алисова нарушила условия подписки о невыезде, передает Life.ru. "Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в ведомстве.

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 ДТП с "пьяным" мальчиком

Сюжеты ДТП с "пьяным" мальчиком

Между тем стало известно, что расследованием обстоятельств гибели "пьяного" мальчика занялся полковник Юрий Лаврецкий. Он известен тем, что в 2014 году вел дело десятиклассника, который устроил стрельбу в московской школе в Отрадном.

Юрий Лаврецкий 6 июля 2017 года допросил родных "пьяного" мальчика. Ранее следствие признало их потерпевшими по делу о халатности. Родители покойного заявили, что не верят результатам судмедэкспертизы, которую провел специалист Михаил Клейменов.

Теперь знаменитый следователь планирует допросить самого Михаила Клейменова. Более того, Юрий Лаврецкий уже назначил проведение графологической экспертизы для выявления личности тех, кто на самом деле подписал заключение о содержании алкоголя в организме мальчика.

Ранее у судмедэксперта Михаила Клейменова нашли дачу в кооперативе "Темниково", в котором находятся загородные дома сотрудников правоохранительных органов. Адвокаты семьи "пьяного" мальчика считают, что этот факт может свидетельствовать о том, что специалист подписывал заключения, выгодные стражам порядка.

Напомним, инцидент в московской школе № 236 произошел 3 февраля 2014 года. Подросток пришел в учебное заведение с двумя винтовками и отправился в аудиторию, где проходил урок географии у учеников 10 класса. Юноша расстрелял учителя и взял школьников в заложники. Через некоторое время он убил прибывшего стража порядка и ранил его коллегу. Суд признал вину стрелка, но освободил его от уголовной ответственности, отправив на принудительное лечение.

Автор: Константин Улюкаев6 июля 2017, 16:36

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