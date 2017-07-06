Отца "пьяного" мальчика признали потерпевшим по делу о халатности

Следственный комитет России признал потерпевшим в деле о халатности Сергея Шимко – отца "пьяного" мальчика, который погиб в результате ДТП в Балашихе. Об этом сообщили юристы, представляющие интересы мужчины в суде.

"Сегодня адвокаты нашей коллегии и Роман Шимко были в СК. В уголовном деле о халатности Романа признали потерпевшим", – заявила пресс-секретарь коллегии адвокатов. Дело передано для расследования в центральный аппарат ведомства, сообщает ТАСС.

