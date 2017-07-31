Дело "пьяного" мальчика передали в суд

Материалы уголовного дела о ДТП с "пьяным" мальчиком поступили в Железнодорожный суд Подмосковья. Документы были переданы в производство председателя суда Владимира Шекуна, сообщает агентство городских новостей Москва.

Дата предварительных слушаний пока не назначена, передает "Газета.ru". Напомним, по делу проходит местная жительница Ольга Алисова. Она обвиняется в наезде на шестилетнего ребенка. Мальчик в результате происшествия скончался. В его крови нашли большую дозу алкоголя.