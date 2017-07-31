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Бродившая неделю по тайге девочка найдена живой

Фото: GLOBAL LOOK press/F. Hecker
Пропавшая неделю назад в тайге Тюхтетского района Красноярского края 14-летняя девочка найдена живой. Она доставлена санавиацией в краевой центр.
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Школьница потерялась, собирая с матерью в тайге ягоды, 24 июля. На следующий день региональное управление МВД заявило о ее пропаже официально.

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Об исчезновении полицейским сообщила ее мать. Как делается в подобных случаях, краевой Следственный комитет возбудил дело по статье "Убийство". Девочку нашли вечером 30 июля. В ее поисках приняли участие свыше 200 человек. Бойцы спецотряда "Гром" краевой полиции и ОМОН Росгвардии обнаружили подростка в 16 километрах от населенного пункта Чиндат.

Она провела в лесу семь суток, питаясь только ягодами. "Ночью девочка доставлена в Красноярск. Она доставлена на остров Татышева и перевезена в больницу №20. Сейчас за ее состоянием следят врачи", – передает слова представителя регионального главка МЧС РИА Новости в региональном МЧС.

По данным медиков, за все время нахождения в тайге школьница не получила никаких травм и увечий. "Девочка ни на что не жалуется, контактна. Она в состоянии средней степени тяжести, стабильна. Сказывается усталость, переутомление стресс. После пережитого она постоянно хочет спать", — сообщили в региональном Минздраве.

Еще один подобный случай произошел в июне в лесу недалеко от Иркутска. Там нашли пенсионерку, которая пропала более недели назад. Женщина отправилась собирать черемшу и не вернулась. Она была обнаружена в истощенном состоянии и доставлена в больницу.

Автор: Людмила Фоканова31 июля 2017, 08:55

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