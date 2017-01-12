В сибирском лесу потерялись десять школьников

Следственный комитет России (СКР) по Томской области проводит проверку сообщений СМИ о том, что 12 января в поселке Кисловка заблудились десять учеников. Четвероклассники пропали во время урока физкультуры.

Дети вышли на лыжню с учителем физкультуры. Ребята несколько часов блуждали в районе деревни, но никак не могли найти верную дорогу.

"Следователи следственного отдела по Томскому району приступили к выяснению обстоятельств, изложенных в средстве массовой информации", – сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу СКР. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – заявили в ведомстве.

К счастью, всех школьников удалось найти и спасти. Вечером из леса их вывезли на снегоходах местные жители и сотрудники МЧС, передает ТАСС со ссылкой на пресс–службу ГУ МЧС по региону. Все ученики были госпитализированы, состояние шестерых из них оценивается как средней степени тяжести, стабильное.

"Со слов исполняющего обязанности начальника управления образования, медики посмотрели на месте - обморожения нет, переохлаждение есть", – сообщил замглавы Томского района Валентин Железчиков. По его словам, будет назначена "серьезная служебная проверка", поскольку школа поздно сообщила об инциденте спасателям.

Как писали Dni.ru, в декабре 2016 года трагический случай произошел на уроке физкультуры коррекционной школы №34 в Санкт-Петербурге. Девятиклассник потерял сознание в спортивном зале. Школьные врачи незамедлительно приступили к оказанию первой помощи, скорая прибыла оперативно. Подросток был госпитализирован в состоянии клинической смерти. Несмотря на усилия специалистов, юноша скончался в больнице.