Восьмилетний мальчик на два дня заблудился в лесу

В Брянской области завершилась операция по поиску восьмилетнего Кирилла Петрухина, передает сайт НТВ.Ru. Два дня назад мальчик уехал на велосипеде из деревни Корчминка за мороженым в поселок Глаженка. Последний раз его видели в магазине.

И днем, и ночью ребенка искали около 200 полицейских, волонтеров и местных жителей. Правоохранители восстановили его маршрут до соседней деревни, а позже обнаружили велосипед. Утром 26 июля удалось найти и самого Кирилла, сейчас его осматривают врачи. По предварительным данным, ребенок заблудился в лесу.