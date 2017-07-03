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Радужный кот Беляш попался на гей-пропаганде

Фото: GLOBAL LOOK press
Жители Тюмени обнаружили на улицах города бездомного кота, раскрашенного в различные цвета. Кто-то из них решил, что над животным поиздевались хулиганы. Также они в шутку предположили, что питомец – представитель ЛГБТ-сообщества.
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О коте с оранжевой головой и фиолетовым хвостом практически одновременно сообщили сразу несколько городских пабликов в социальной сети "ВКонтакте". Многие пользователи ресурса отнеслись к фотографиям с юмором, некоторые из них даже пошутили, что животное пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения. "Мне одному кажется что, кот окрашен в цвет ЛГБТ???" – написал в комментариях Евгений Лютый.

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Однако большинство из них с сочувствием отнеслись к прославившемуся животному. По мнению пользователей Сети, люди, раскрасившие кошку, не подумали, что тем самым могли нанести тяжелый вред ее здоровью. "Вещества красителя проникают в организм животного не только через вылизывание, но и через кожу, в результате страдают почки, печень и все остальные органы. В конце концов животное погибает от общей интоксикации организма", – цитирует URA.RU одну из местных жительниц.

Через некоторое время стало известно, что прежде животное по кличке Беляш жило в ветеринарной клинике Евгении Мамоновой. Управляющая продажами организации Елена Городилова заявила, что кота им подкинули в возрасте одного года, "больного лишаем, с выдранной шерстью и голодного". Сообщается, что другие питомцы заразили Беляша чумкой, однако он сумел пережить эту болезнь.

"Мы его выходили и решили привести в привлекательный вид, чтобы он быстрее нашел хозяев. Кот привит, стерилизован и воспитан", – пояснила Городилова. Отметим, что в результате лечения желудок кота сильно пострадал, поэтому ветклиника отдаст Беляша только тем людям, которые будут кормить его специальными дорогими кормами, так как отсутствие диеты он может не пережить, передают "Аргументы и Факты".

Напомним, ранее ветеринары сумели раскрыть секрет кошачьего хвоста. Как выяснилось, за каждым движением скрывается определенное намерение или чувство животного. Например, его агрессивный настрой можно вычислить по выпрямленному без закругления кончика хвосту. При этом если кошка его немного закрутила, то она, вероятнее всего, приветствует человека.

Автор: Константин Улюкаев3 июля 2017, 19:17
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