Дикие пумы испугались политических программ

Американские ученые подтвердили, что дикие животные боятся людей не меньше, чем мы опасаемся их. Исследователи установили, что хищники убегают от громкого человеческого голоса.

В рамках эксперимента ученые разместили в местах обитания диких животных видеокамеры, датчики движения и звуковое оборудование. Когда хищник приближался к аппаратуре, рядом с ним начинали звучать голоса политических обозревателей. Исследователи проследили за реакцией зверей на запись различных программ, передает Washington Post.

Всего американцы провели 29 подобных экспериментов, в которых приняли участие 17 пум. Ученые отметили, что от голоса журналистов пустились в бегство 83% хищников. Примечательно, что они в равной мере пугались как консервативного политического обозревателя Раша Лимбо, так и либеральной телеведущей Рэйчел Мэддоу.

"Мы хотели напрямую проверить, боятся ли пумы самого безобидного вмешательства человека, нашего голоса. Это помогло бы нам понять, действительно ли они боятся человека как такового", – сказала Джастин Смит. "Было забавно наблюдать за тем, как они убегают, поджав хвост", – добавила она.

Добавим, что в рамках исследования ученые также включали на природе запись звуков, издаваемых королевской квакшей. Стоит отметить, что лягушек испугалась только одна пума.

Напомним, ранее ветеринары сумели раскрыть секрет кошачьего хвоста. Как выяснилось, за каждым его движением скрывается определенное намерение или чувство животного. Например, агрессивный настрой животного можно вычислить по выпрямленному без закругления кончика хвосту. При этом если кошка его немного закрутила, то она, вероятнее всего, приветствует человека.