Марадона угодил в секс-скандал в Петербурге

Диего Марадона пытался снять платье с девушки, попавшей в его гостиничный номер в Санкт-Петербурге. По словам потерпевшей, она является журналисткой и просто хотела взять интервью у легенды футбола.

По словам Екатерины, она пришла в W St. Hotel в компании футболиста и еще нескольких дам. В номере компания подвыпила, а через полчаса петербурженка выбежала из номера полуобнаженной, упала на диван в холле и заявила сотрудникам отеля, что Диего Марадона ее домогался.

По другой версии, после совместного распития спиртного аргентинец попытался снять с гостьи платье, но та ответила решительным отказом. После этого представители футболиста предложили Екатерине покинуть номер. Закутав девушку в плед, секьюрити вынесли ее из помещения, сообщается в паблике Mash.

В полиции жительница города на Неве потребовала, чтобы Марадона извинился: якобы тот предложил 500 евро за интимные услуги. По словам потерпевшей, она оказалась в номере звезды из профессионального интереса, решив взять интервью.

К слову, Марадона может стать гражданином России, пишет "Газета.ru" со ссылкой на "Советский спорт". На вечеринке издания легенда футбола лихо отплясывала с цыганами в лучших традициях русского ресторанного отдыха.

Напомним, что Диего Марадона рассматривает возможность возглавить футбольную сборную России. Об этом он сообщил в интервью RT, в котором, кроме прочего, высказал восхищение главой государства Владимиром Путиным. По его мнению, российский лидер – феномен, а вот у президента США Дональда Трампа нет политического будущего.