Метящий в президенты кот Барсик пообещал вернуть Аляску

Народный мэр Барнаула кот Барсик через соцсеть заявил о своих политических амбициях. После смерти кота Стаббса – мэра города Талкитна, что на Аляске, – Барсик готов сначала его заменить, а позже вернуть полуостров в состав России.

"Умер мэр города Талкитна в США. На своем посту он прослужил долгие 20 лет, что много даже по человеческим меркам. Политическая долговечность и служение долгу заслуживает уважения, ведь другого мэра в городе нет", – написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" народный мэр Барнаула кот Барсик.

Он готов занять пост почившего коллеги с Аляски. Но этим политические амбиции Барсика не исчерпываются.

Не впервые кот заявляет о намерении баллотироваться на пост российского президента. Так Барсик подтверждает свой предвыборный лозунг: "За Барсика не голосует только мышь!" По заверениям усатого политика, если его изберут, он обязательно вернет Аляску в состав России.

"Одним из первых шагов станет подготовка и агитирование за возврат полуострова в состав России, итогом чего станет проведение референдума по этому вопросу", – добавил Барсик. После возвращения Крыма присоединение Аляски видится коту вполне логичным.

Ранее Юрий Куклачев высказал свое мнение по поводу президентских амбиций Барсика, о чем писали Dni.Ru. По словам артиста, у лохматого политика гораздо больше шансов быть избранным, чем у любого оппозиционера.