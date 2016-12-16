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Куклачев оценил шансы кота Барсика стать президентом
"Он любит людей и родину свою знает. Этим вообще прекрасен кот, любой. Он чувствует свой дом. Его нужно любить, а не разрушать", – сказал Куклачев. В этом, по его мнению, принципиальное отличие кота-кандидата от представителей российской оппозиции.
В то же время он отметил, что не хотел бы, чтобы кто-то из его питомцев был выдвинут на президентский пост. Кроме того, добавил артист, он вообще без энтузиазма относится к таким идеям. "Когда у людей не хватает мозгов на серьёзную работу, они начинают заниматься глупостями. Пусть кот живёт своей жизнью", – резюмировал Куклачев.
Напоминаем, что в пятницу, 16 декабря, в одной из социальных сетей на личной странице кота по кличке Барсик появилось обращение от его имени. В нем утверждается, что лохматый "политик" собирается участвовать в президентской гонке в 2018 году. В послании также отмечается, что есть много тех, кто может поддержать кота. В случае же победы претендент на высший государственный пост обещал ввести пост вице-президента, на который назначил бы питомца Приморского сафари-парка козла Тимура. Также стоит отметить, что до этого онлайн-голосованием Барсик был избран народным мэром Алтайского края.
Обращение вызвало живой отклик в социальных сетях. Пользователи с юмором и иронией отреагировали на выдвижение столь неоднозначного кандидата. Некоторые при этом отметили, что Барсик может составить достойную конкуренцию недавно также объявившему об участии в предвыборной гонке оппозиционеру Алексею Навальному.
Шансы Алексея Навального на президентское кресло стремительно падают - в предвыборную гонку включится кот Барсик.— ОбезьянаПоводырь (@Monkey_obscured) 16 декабря 2016 г.
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