Куклачев оценил шансы кота Барсика стать президентом

Известный кошачий дрессировщик Юрий Куклачев прокомментировал выдвижение кота Барсика кандидатом на президентских выборах в 2018 году. По словам артиста, мнение которого приводит Национальная служба новостей (НСН), у лохматого "политика" гораздо больше шансов быть избранным, чем у любого оппозиционера.

"Он любит людей и родину свою знает. Этим вообще прекрасен кот, любой. Он чувствует свой дом. Его нужно любить, а не разрушать", – сказал Куклачев. В этом, по его мнению, принципиальное отличие кота-кандидата от представителей российской оппозиции.

В то же время он отметил, что не хотел бы, чтобы кто-то из его питомцев был выдвинут на президентский пост. Кроме того, добавил артист, он вообще без энтузиазма относится к таким идеям. "Когда у людей не хватает мозгов на серьёзную работу, они начинают заниматься глупостями. Пусть кот живёт своей жизнью", – резюмировал Куклачев.

Напоминаем, что в пятницу, 16 декабря, в одной из социальных сетей на личной странице кота по кличке Барсик появилось обращение от его имени. В нем утверждается, что лохматый "политик" собирается участвовать в президентской гонке в 2018 году. В послании также отмечается, что есть много тех, кто может поддержать кота. В случае же победы претендент на высший государственный пост обещал ввести пост вице-президента, на который назначил бы питомца Приморского сафари-парка козла Тимура. Также стоит отметить, что до этого онлайн-голосованием Барсик был избран народным мэром Алтайского края.





Обращение вызвало живой отклик в социальных сетях. Пользователи с юмором и иронией отреагировали на выдвижение столь неоднозначного кандидата. Некоторые при этом отметили, что Барсик может составить достойную конкуренцию недавно также объявившему об участии в предвыборной гонке оппозиционеру Алексею Навальному.