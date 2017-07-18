Назван средний размер взятки в Москве

В Министерстве внутренних дел рассчитали средний размер взятки в Москве. Показатель был зафиксирован на уровне 614 тысяч рублей.

Статистику озвучил начальник Главного управления МВД по Москве Олег Баранов, передает РИА Новости. По его словам, количество выявленных коррупционных преступлений увеличилось на 22%. "В результате расследований экономических преступлений сумма установленного материального ущерба превысила 32 миллиарда рублей", – цитирует Баранова RT.