НКО стало проще получить президентские гранты

В понедельник, 17 апреля, начался прием заявок от некоммерческих организаций (НКО) на получение президентских грантов. Правила процедуры претерпели с этого года значительные изменения, что повысит прозрачность принимаемых решений и устранит лишние ограничения.

Фонд президентских грантов будет выделять средства для НКО по 12 направлениям деятельности. Это, в частности, социальное обслуживание и социальная поддержка, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка молодежных проектов, развитие инициатив в сфере образования, культуры и искусства, а также сохранения исторических памятников.

Кроме того, среди направлений деятельности значатся защита прав и свобод гражданина, охрана окружающей среды, укрепление межнационального и конфессионального согласия, развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников. Также гранты будут выделяться на развитие и укрепление институтов гражданского общества.

Главным нововведением этого года стало изменение процедуры рассмотрения проектов и определения победителей конкурса. Если ранее конкурсы проводились девятью операторами, то теперь создается единый Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества.

Организуется объединенный экспертный совет из числа представителей органов власти, общественных объединений, научных и прочих организаций. Вопросами распределения грантов будут заниматься специалисты в самых разных областях от медицины до экологии, которые тщательно проверят все поступившие заявки и выберут среди них наиболее достойные. Итоговый перечень победителей каждого конкурса будет согласован с координационным комитетом.

Кроме того, сама процедура заявок на гранты существенно упрощается. Дело в том, что раньше заявки необходимо было предоставлять только в "бумажном" виде, приезжая для этого в Москву. Это было крайне неудобно для тех, кто жил в отдаленных регионах. Теперь же заявку можно подать в электронном виде на портале президентскиегранты.рф. Помимо этого, сократился перечень подаваемых документов и требований к ним. Все эти меры значительно повысят доступность конкурса и приведут к снижению затрат для НКО.





Также в этом году проводятся два конкурса с увеличением периода подачи заявок вместо четырех коротких конкурсов, которые проводились в прошлом году. Кроме того, конкретизированы требования к участникам конкурса – отстраняются от участия кооперативы и объединения, политические партии, товарищества собственников недвижимости, объединения работодателей, адвокатских и нотариальных палат, саморегулируемых организаций.

Новая система предоставления грантов была положительно оценена общественностью. Так, по словам члена Общественной палаты России Елены Тополевой-Солдуновой, порядок распределения президентских грантов стала более прозрачной. "Будет единая процедура подачи заявок на получение грантов, единая процедура оценивания проектов и единая форма отчетности, и, значит, система станет более прозрачной. Когда существуют девять грантооператоров, то такой прозрачности ожидать трудно", – цитирует слова общественника ТАСС.

В свою очередь, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов отмечает, что появление единого грантооператора позволит лучше организовать работу по предоставлению поддержки НКО, потому как в прошлые годы неоднократно возникали претензии по поводу отдельных решений грантоператоров.

Выделение президентских грантов для некоммерческих организаций осуществляется с 2006 года. Изначально глава государства утверждал список НКО-получателей грантов, затем в систему распределения были включены грантоператоры. За эти годы их число неоднократно менялось. В 2016 году было девять грантоператоров, каждый из которых специализировался на той или иной сфере общественной деятельности.

Всего за прошлый год размер субсидий выделенных грантоператорам составил порядка 4,6 миллиарда рублей. В этом году по распоряжению президента России о поддержке некоммерческих неправительственных организаций выделено 4,32 миллиарда рублей. Впрочем, вполне возможно, что сумма финансирования увеличится до семи миллиардов рублей.

Даты приема заявок на конкурсы: с 17 апреля 2017 года по 31 мая 2017 года, с 16 августа 2017 года по 29 сентября 2017 года.

