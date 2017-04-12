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Общество

Почему президентские гранты не доходят до талантливой молодежи

Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksandr Schemlyaev
Общероссийский народный фронт намерен обратиться в Министерство образования с просьбой выяснить, почему больше половины президентских грантов не дошли до одаренных студентов. Речь идет о сумме в почти 300 миллионов рублей.
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Почти 60% бюджетных средств, выделенных на выплаты грантов президента в 2015-2016 годах не дошли до российских студентов с выдающимися способностями. Задача, поставленная Владимиром Путиным о ежегодной грантовой поддержке одаренной молодежи выполняется недостаточно полно. Об этом говорится в докладе правительства об исполнении поручения президента. Общероссийский народный фронт в ближайшее время обратится в Минобразования с просьбой выяснить, почему сложилась подобная ситуация.

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На два года на президентские гранты из бюджета было выделено 480 миллионов  рублей. Однако до студентов, чьи способности выходят за рамки обычных, дошло только 196 миллионов. Таким образом, более 283 миллионов рублей остались неизрасходованными.

"Важно внимательно рассмотреть причины, по которым с потенциальными грантополучателями не были заключены договоры. Нужно еще раз проанализировать содержание договоров, чтобы понять, что в них может не устраивать молодых людей", – считает член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Любовь Духанина.

Фото: vk.com

Детей с выдающимися способностями она назвала золотым фонд государства, в работе с ними не должно быть сбоев и упущений.

Нужно добиться, чтобы система грантовой поддержки действовала как отлаженный механизм.

Духанина также напомнила, что вопрос о грантах был поставлен на совещании Владимира Путина с членами правительства в ноябре 2016 года. Тогда отмечалось, что в  образовательному фонду "Талант и успех", который осуществляет функции по выявлению и сопровождению одаренных детей, на эти цели было выделено 384 миллиона рублей. Однако к октябрю кассовое исполнение составило всего 15,5% от суммы. Владимир Путин поручил правительству представить предложения по повышению эффективности расходования средств, выделенных на выплату грантов. Однако, как отметила Любовь Духанина, в представленном докладе кабмина таких предложений нет. Не сообщили в правительстве и о том, как предполагается усовершенствовать процедуру отбора претендентов на получение грантов.

Любовь Духанина. Фото: кадр youtube.com

По мнению эксперта ОНФ, одной из таких мер должно стать расширение числа мероприятий, по итогам которых учащийся может получить право на присуждение президентского гранта. Основным инструментом выявления одаренных детей стали  школьные олимпиады. По данным Минобрнауки, в 2016 году в общероссийских олимпиадах приняли участие 6 миллионов детей, лучшие из лучших участвовали в международных олимпиадах.

"Необходимо и дальше развивать эту практику, шире внедрять профессиональные олимпиады, инженерные конкурсы. Это даст возможность одаренным детям уже в раннем возрасте выбрать сферу будущей деятельности, получить необходимые ориентиры. А взрослым – помочь им в этом, обеспечив сопровождение от школы до высшего учебного заведения и дальше до производства", – отметила Духанина.

Выявлению и дальнейшему сопровождению юных талантов будет также способствовать создание сети образовательных центров для одаренных детей. "У детей могут быть разные пути в такие центры, где выявят их лучшие способности и помогут развиться до сформировавшегося дарования. Это, например, посещение профильных смен технического и художественного творчества в детских лагерях, включая такие известные как "Артек", "Орленок", "Смена", "Океан"", – сказала представитель ОНФ.

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

По мнению Духаниной, требуется также повысить информированность населения о правилах и механизмах выдачи президентских грантов. Это увеличит количество школьников, участвующих в мероприятиях для одаренной и талантливой молодежи.

"Обращаясь к Федеральному собранию в декабре 2016 года, Владимир Путин отметил, что в основе всей системы образования России должен лежать фундаментальный принцип: каждый ребенок, подросток одарен, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте. Он подчеркнул, что раскрытие талантов ребенка – наша общая задача, в этом успех России", – заключила Любовь Духанина.

Автор: Федор Лопырев12 апреля 2017, 21:06

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