При пожаре в квартире под Москвой погибли двое детей

В квартире одного из домов в поселке Андреевка Солнечногорского района произошел пожар. Жертвами трагедии стали двое детей, передает ТАСС.

Тела погибших были найдены в ходе разбора завалов в квартире. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.



