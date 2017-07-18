При пожаре в квартире под Москвой погибли двое детей

В квартире одного из домов в поселке Андреевка Солнечногорского района произошел пожар. Жертвами трагедии стали двое детей, передает ТАСС.
Тела погибших были найдены в ходе разбора завалов в квартире. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
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