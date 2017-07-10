Блудливый поп сбежал от жены с долгами к любовнице в "Дом-2"

Прелюбодей в рясе предложил супруге любовь втроем. Ее откровения шокируют.

29-летний Вальтер Соломенцев пришел на скандальный проект "Дом-2" 14 апреля 2017 года. И мало кто знает, что до этого он под именем отца Василия работал священником при храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Паства к красавцу-попу шла толпой. "От него всегда исходило такое тепло, настоящая любовь! А как прекрасно он читал молитвы..." – вспоминают прихожане. Вряд ли они догадывались, какой батюшка развратник. "Ангел мой, сейчас искуплю и прибегу, но только с трахом", – показала СМС-сообщение жена Вальтера. Правда, послание было адресовано не ей...

"Я работала в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, а Вальтер учился там в семинарии, – рассказала Галина. – Как-то он попросил помочь написать исповедь старцу Лавры, эта история нас и сблизила". Впрочем, святость и благодать окружали девушку не всегда. "Достигнув совершеннолетия, я влюбилась безответно, поэтому разочаровалась в мужчинах и стала проституткой, даже сама нашла сутенера, – призналась она. – Так провела в дьявольском плену несколько недель. Спасаясь, я ушла служить в Сергиев Посад, где и познакомилась с Вальтером".

Спустя год у пары родился первенец Павел. А через какое-то время отношения дали трещину. Вальтер перестал обращать внимание на детей, упрекал жену в отсутствии секса, начались ссоры. "Когда папа Василий кричит на маму, я сажусь в свою машинку и молюсь, чтобы они помирились", – рассказал сын Соломенцева.

Однажды Галина подсмотрела переписку супруга: "Сколько слез я пролила! Внутри были одни интимные видео с огромным числом женщин, с которыми блудил мой муж!" Вскоре Вальтер бросил жену, оставив ей детей и кредиты. Семья вынуждена была ютиться в сарае у одного из священников Лавры.

Сбежал развратник к Олесе Лисовской. Правда, та клялась, что о его браке ничего не знала. Галина обратилась в епархию, и отца Василия отлучили от церкви. Разжалованный батюшка тут же подал на развод и вместе с любовницей отправился на проект "Дом-2".

"Я подумала: станет звездой, начнет детям деньги высылать, а то мы даже купить еду не можем – питаемся тем, что передадут из храма", – цитирует Галину журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2". Однако помогать детям Вальтер отказывается. А вот бывшей жене пишет регулярно и предлагает секс втроем с Олесей...