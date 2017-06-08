"ЕР" утвердила кандидатуры на пост главы в трех регионах

Президиум Генерального совета "Единой России" рассмотрел вопрос об утверждении протоколов конференций региональных отделений партии по выдвижению кандидатов на пост глав трех регионов. Среди них Республика Бурятия, город федерального значения Севастополь, а также Ярославская область.

В Бурятии за пост главы региона поборется Алексей Цыденов, в Ярославской области кандидатом от "ЕР" является Дмитрий Миронов, а в Севастополе – Дмитрий Овсянников.

"Все предложенные кандидаты стали победителями предварительного голосования в своих регионах, доказав свою состоятельность", – заявил секретарь Генерального Совета "Единой России" Сергей Неверов.

Также на заседании было принято решение о проведении XV Гражданского форума Ярославской области 20 июня при содействии "Единой России". Кроме того, 24 июля в Краснодаре, по решению Президиума Генсовета, состоится форум "Единой России" "Городская среда".

"В этом году организатор форума в Ярославле – Общественная палата, которая обратилась к нам с предложением стать соорганизатором. И мы решили объединиться, тем более, что у нас был запланирован форум по НКО. Мы проговорили формат с ведомствами, которые задействованы в этом блоке, – сообщил Неверов.

При этом он отметил, что к форуму Партии "Городская среда" также идет активная подготовка. – К 24 июля везде пройдут конкурсы и мероприятия в рамках нашего партпроекта "Городская среда".

