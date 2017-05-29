Праймериз "ЕР" дают шанс для активных граждан

Предварительное голосование "Единой России" позволяет пойти в политику тем, кто желает менять страну к лучшему и участвовать в решении актуальных проблем. Об этом заявил политолог Леонид Поляков, комментируя итоги состоявшихся накануне партийных праймериз.

По его словам, институт предварительного голосования позволяет привлекать в ряды партии и на властные позиции яркие личности, которые могут формировать позитивный имидж "ЕР" в целом. "Во-вторых, это возможность корректировать партийную программу с учетом той реакции и тех предпочтений, которые обнаруживаются как в ходе публичных дебатов, так и по результатам самих праймериз", – сказал он.

В-третьих, считает эксперт, голосование возможность выдвигать на выборы тех кандидатов, которые уже известны избирателям и получили их одобрение. "И, таким образом, честно и заслуженно побеждать конкурентов от других партий", – добавил Поляков.





Он отметил, что именно так "Единая Россия" действовала во время прошлогодней думской кампании, когда абсолютное большинство кандидатов по партийным спискам и в одномандатных округах были победителями праймериз. "И не зря: партия получила конституционное большинство в 343 мандата", – подчеркнул аналитик.

Что дает избирателям нынешнее предварительное голосование партии? По мнению Полякова, впечатляет количество тех, кто решил включиться в политические процессы. "За право попасть в окончательные бюллетени от "Единой России" на выборах в семь региональных парламентов, 10 городских дум региональных столиц и на выборах главы городского округа Якутска и муниципалитета Ярославля боролись более двух с половиной тысяч кандидатов. Для участия в московских праймериз перед выборами в муниципалитеты столицы зарегистрировалось более 8000 кандидатов!" – сказал эксперт.

Поляков уверен: происходящее на предварительном голосовании партии – это важнейший процесс формирования резервного политического класса. "Ведь даже те участники праймериз, которые не попали в окончательные партийные списки, они все равно получили бесценный опыт политической конкуренции, который смогут реализовать в следующий раз", – подчеркнул он, отметив, что это приведет к общему повышению качества политической среды и государственного управления в стране.





Кроме этого, сказал аналитик, нынешнее предварительное голосование "ЕР" дало возможность 13 миллионам избирателей в регионах не только ознакомиться с будущими партийными кандидатами, но и реально оказать влияние на содержание их программ.



Более того, уверен он, праймериз создают общегосударственный эффект, который заключается в выстраивании контура обратной связи и "мостов доверия" между властью и обществом. "Учитывая то обстоятельство, что по старинке максимум такого доверия сосредотачивается на федеральном уровне и, особенно, на институте президента, крайне важно укреплять доверительные отношения на уровнях региональном и муниципальном", – сказал Поляков.

28 мая "Единая Россия" провела предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты и главы региональных и муниципальных уровней. Праймериз – это обязательная процедура для всех претендентов на участие в выборах, отмечают в партии. Стать их участником могли не только члены "Единой России", но и беспартийные кандидаты. При этом стоит отметить, что "ЕР" – единственная партия, которая проводит предварительное голосование по открытой модели и позволяет самим гражданам выбирать кандидатов, которые пойдут от нее на выборы.





Всего по итогам заявочной кампании был выдвинут 2 521 кандидат, из них членами партии являются 1 401, беспартийными – 1 120. При этом в единый день предварительного голосования приняли участие 2292 кандидата, так как часть из них забрали документы, или были исключены в связи с тем, что не выполнили необходимые требования положения и не прошли дебаты. Напомним, что обязательным условием было участие кандидатов минимум в двух дебатах. Всего в регионах прошли 1063 дебат-площадки.

Комментируя итоги предварительного голосования, секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов подчеркнул, что праймериз еще раз подтверждают то, насколько важна открытость при принятии решений. "Еще один показатель: среди участников предварительного голосования более 30% – молодые люди. Неравнодушные, которые хотят реализовать свои предложения в своем городе или регионе, которые понимают, что голоса, полученные на предварительном голосовании, – это уже серьезная поддержка, важный шаг на этом пути", – подчеркнул он.

