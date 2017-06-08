Полиция 40 минут ехала к месту бойни под Тверью

Трагедии бы не случилось и люди бы не погибли, если бы полиция приехала не через 40 минут, а сразу после вызова.

"Девять человек, убитых в поселке Редкино Тверской области, могли выжить. Но все испортили полицейские. Участковый приехал на место спустя 40 минут после вызова. Все это время Сергей Егоров отстреливал людей", – пишет паблик Mash.

Хронология событий той трагической ночи реконструирована по минутам. Вот как это было.

В 02:40 на "02" позвонила Марина Коныгина и сообщила о стрельбе. В 02:41 дежурная часть передала информацию в полицию Редкино. В 02:45 на "02" позвонил Олег Демченко. Он сказал, что его ударили прикладом, и тоже заявил о стрельбе. В 02:55 участковый выехал на место бойни. В 03:20 полицейский, наконец, прибыл на место, к дому №27 по улице Мичурина и сразу доложил обстановку. К нему отправили ближайший наряд ГИБДД. Егорова задержали.

Пока участковый добирался к месту происшествия, девять человек уже были мертвы. Выжить смогла лишь спрятавшаяся под одеялом Марина Коныгина, которую обезумевший электрик не заметил.

Возможно, если бы правоохранители были порасторопнее, трагедии удалось бы избежать. От отдела полиции до дома на улице Мичурина всего семь километров.

Участковый Александр Котенков, в свою очередь, рассказал, что добирался до места трагедии всего десять минут. Вызов он получил в 02:50, сразу выехал и там уже дожидался подкрепления. Наряд ГИБДД прибыл еще через минут десять.

"Увидели, что мужчина на веранде таскает предметы. Мы спрятались за машину, начали наблюдать. Увидели, что мужчина таскает труп. Подумали, что надо действовать, пока не поздно", – рассказал полицейский. По его словам, Егоров не был сильно пьян, просто выпивши. Правоохранители застигли убийцу врасплох, он не сопротивлялся.