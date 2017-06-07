"ЕР" поможет с земельными участками для многодетных семей

Партпроект "Единой России" "Крепкая семья" запускает первый этап мониторинга выделения земельных участков многодетным семьям, который будет проведен в Центральном федеральном округе до конца июля. Об этом заявила координатор федерального партпроекта, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева на заседании рабочей группы партпроекта.

Она отметила, что в остальных регионах, участвующих в партпроекте, соответствующий мониторинг будет проведен до конца октября. По ее словам, мониторинг направлен на то, чтобы выработать рабочие меры с Правительством РФ.

ПО ТЕМЕ Многодетные семьи получили награду из рук президента

"Основные цели мониторинга – анализ ситуации в данной сфере и формирование предложений, направленных на устранение задолженностей по обеспечению многодетных семей земельными участками с готовой инфраструктурой. Также мы намерены проверить, какие меры соцподдержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления земельного участка предоставляются многодетным семьям", – уточнила Окунева.

В настоящее время граждане, имеющие трех и более детей, могут получить земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в порядке, который установлен органами государственной власти субъектов РФ.

"Несмотря на то, что любое обязательство государства по бесплатному предоставлению земельных участков, в том числе для индивидуального жилищного строительства, должно быть обеспечено необходимыми земельными ресурсами, на практике многодетные семьи сталкиваются с различными проблемами при реализации своего права на бесплатный земельный участок", – заявила координатор партпроекта.

Среди таких проблем – отсутствие земельных участков в месте жительства многодетной семьи, альтернативных возможностей улучшения жилищных условий, отсутствие объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в местах предоставления участков многодетным семьям. "Кроме того, часть участков расположена на заболоченных землях, либо по ним проходят дороги общего пользования, линии электропередач, в связи с чем такие участки непригодны для индивидуального жилищного строительства", – добавила Окунева.

Нужно отметить, что в Программе "Единой России" в разделе "Социальная политика" зафиксирована задача по устранению в течение трех лет задолженности по обеспечению многодетных семей земельными участками с подведенной инфраструктурой. "Именно поэтому, с учетом всех существующих трудностей, мы предложили Председателю Партии Дмитрию Медведеву в рамках партпроекта "Крепкая семья" провести соответствующий мониторинг. Он наше предложение поддержал", – резюмировала Окунева.