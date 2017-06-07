Падение артиста в цирке Запашных заинтересовало следователей

В цирке братьев Запашных в Нижнем Новгороде произошел несчастный случай. Один из актеров упал из-под купола здания с 18-метровой высоты.

Следователи проводят проверку по факту падения 27-летнего артиста Олега Александрова во время монтажных работ на гастролях в Нижнем Новгороде, передает агентство "Москва". По данным СКР, мужчина находится в местной больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

"В Канавинском районе Нижнего Новгорода организована доследственная проверка по факту травмирования артиста цирка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 2 июня 2017 года в Нижегородском государственном цирке, передает НТВ.ru. Артист Олег Александров оступился время подготовительных работ оступился и рухнул вниз. Примечательно, что после приземления он не потерял сознания.

Мужчину госпитализировали с многочисленными переломами конечностей – в результате падения он сломал обе ноги. После того, как артиста прооперировали под общим наркозом, его перевели в обычную палату. В скором времени Олега Александрова доставят в одну из клиник Германии для прохождения дальнейшего курса лечения.

Отметим, что директор цирка Эдгард Запашный и художественный руководитель Аскольд Запашный взяли ситуацию с потерпевшим под личный контроль. Поддержку Олегу Алкесандрову также выразили работники Большого Московского цирка. "Мы благодарим за своевременно оказанную помощь компанию Росгосцирк и руководство Нижегородского государственного цирка", – сообщили в пресс-службе учреждения.