Лев напал на дрессировщика на глазах у зрителей
Жуткие кадры снял на видео один из очевидцев. Посетители пришли на выступление вместе с детьми. После нападения льва на дрессировщика они стали спешно выводить маленьких зрителей из зала.
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