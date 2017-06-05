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Тверской стрелок делал комплименты перед бойней

Фото: ТАСС
Тверской стрелок Сергей Егоров, устроивший бойню, в результате которой погибли девять человек, незадолго до происшествия общался с кассиром садоводческого товарищества. Татьяна Морозова рассказала, что он даже сделал ей комплимент.
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По словам женщины, она познакомилась с Сергеем Егоровым 3 июня. Он обратился к кассиру, чтобы заплатить за свет, передает РИА Новости. Татьяна Морозова отметила, что мужчина не показался ей "ненормальным".

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 Массовое убийство под Тверью

Сюжеты Массовое убийство под Тверью

"Обыкновенный парень, вел себя спокойно, даже комплимент сделал. Заплатил 250 рублей. Спросил, не заели ли меня комары", – рассказала она. "Разве что глаза немного бегали – как будто волновался о чем-то", – добавила кассир.

Между тем единственная выжившая девушка рассказала, что половину гостей он убил на участке, остальных – уже в доме. По ее словам, мужчина стрелял в упор, некоторых добивал дулом. "Зашел и убил сразу семейную пару, потом убил 92-летнюю бабушку, ветерана Великой Отечественной", – вспомнила она.

Девушка также рассказала, что ей чудом удалось спастись – она спряталась под одеялом. По ее словам, стрелок дважды заходил к ней в комнату. "Он не знал, что я есть, он просто смотрел, есть ли кто-нибудь", – пояснила девушка. "Я видела и слышала, когда он трупы перетаскивал, я видела, как он добивал, хрипели все… Я все слышала, как потом эта мразь руки мыла", – заключила она.

Тем временем вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что ситуация в Тверской области свидетельствует о необходимости сохранения в России ограниченного оборота оружия. Она раскритиковала сторонников идеи свободного доступа к возможному орудию убийства.

"Трагичный опыт других стран их не останавливает. Оружие, доступное "на расстоянии вытянутой руки", как в США и как намеревается сделать Украина, – это дорога к постоянным бытовым и психопатическим убийствам, реальная и очень высокая угроза безопасности жизни и здоровья граждан, провокация преступлений совершенно разной мотивации", – пояснила политик.

Напомним, трагедия произошла вечером 3 июня 2017 года в Тверской области. Главный подозреваемый в происшествии – 45-летний электрик Сергей Егоров. По одной из версий следствия, владельцы и гости предположили, что он не служил в армии, и мужчина обиделся, что они не слушали его контраргументы. Он ненадолго отлучился, после чего вернулся с карабином "Сайга". Жертвами стрелка стали пять мужчин и четыре женщины. Сейчас он помещен под стражу.

Автор: Константин Улюкаев5 июня 2017, 15:36

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