Тверской стрелок делал комплименты перед бойней

Тверской стрелок Сергей Егоров, устроивший бойню, в результате которой погибли девять человек, незадолго до происшествия общался с кассиром садоводческого товарищества. Татьяна Морозова рассказала, что он даже сделал ей комплимент.

По словам женщины, она познакомилась с Сергеем Егоровым 3 июня. Он обратился к кассиру, чтобы заплатить за свет, передает РИА Новости. Татьяна Морозова отметила, что мужчина не показался ей "ненормальным".

"Обыкновенный парень, вел себя спокойно, даже комплимент сделал. Заплатил 250 рублей. Спросил, не заели ли меня комары", – рассказала она. "Разве что глаза немного бегали – как будто волновался о чем-то", – добавила кассир.

Между тем единственная выжившая девушка рассказала, что половину гостей он убил на участке, остальных – уже в доме. По ее словам, мужчина стрелял в упор, некоторых добивал дулом. "Зашел и убил сразу семейную пару, потом убил 92-летнюю бабушку, ветерана Великой Отечественной", – вспомнила она.

Девушка также рассказала, что ей чудом удалось спастись – она спряталась под одеялом. По ее словам, стрелок дважды заходил к ней в комнату. "Он не знал, что я есть, он просто смотрел, есть ли кто-нибудь", – пояснила девушка. "Я видела и слышала, когда он трупы перетаскивал, я видела, как он добивал, хрипели все… Я все слышала, как потом эта мразь руки мыла", – заключила она.

Тем временем вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что ситуация в Тверской области свидетельствует о необходимости сохранения в России ограниченного оборота оружия. Она раскритиковала сторонников идеи свободного доступа к возможному орудию убийства.

"Трагичный опыт других стран их не останавливает. Оружие, доступное "на расстоянии вытянутой руки", как в США и как намеревается сделать Украина, – это дорога к постоянным бытовым и психопатическим убийствам, реальная и очень высокая угроза безопасности жизни и здоровья граждан, провокация преступлений совершенно разной мотивации", – пояснила политик.

Напомним, трагедия произошла вечером 3 июня 2017 года в Тверской области. Главный подозреваемый в происшествии – 45-летний электрик Сергей Егоров. По одной из версий следствия, владельцы и гости предположили, что он не служил в армии, и мужчина обиделся, что они не слушали его контраргументы. Он ненадолго отлучился, после чего вернулся с карабином "Сайга". Жертвами стрелка стали пять мужчин и четыре женщины. Сейчас он помещен под стражу.