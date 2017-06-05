Тверского стрелка отправили под арест

В Тверской области заключен под стражу 45-летний Сергей Егоров, подозреваемый в убийстве девяти человек. Злоумышленник пробудет под арестом до окончания следствия.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 4 июня. По данным следствия, Егоров расстрелял насмехавшихся над ним соседей. Как писали Dni.Ru, преступник сознался в содеянном.