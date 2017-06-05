Неожиданные подробности бойни под Тверью

В деле о расстреле дачников под Тверью появились новые подробности. Выяснилось, что убийца хладнокровно расстреливал людей на двух участках, и выжили три человека, а не один.

Считалось, что в бойне под Тверью выжила только девушка. Однако ее знакомый заявил, что гибели избежали три человека, сообщает радиостанция "Говорит Москва". По его словам, убийца не ограничился одним участком и отправился на соседний, где горел свет.

"Все произошло в двух домах. В соседнем тоже выжили: там спаслись два человека. Женщина спряталась под столом. Он вдоль нее ходил, ружьем размахивал. Мне позвонила девушка, которая спаслась – Марина. Это девушка моего друга, хозяина дачи. Она позвонила, сказала, что Слава погиб – застрелили. Еще мужчина и девушка спаслись. У девушки на глазах убили ее брата двоюродного", – рассказал Михаил.

В Следственном комитете России сообщили, что предполагаемый преступник заключен под стражу. Осмотр места происшествия завершен, подозреваемый и очевидцы допрошены.

Напомним, что вечером 3 июня Сергей Егоров по приглашению знакомого пришел к нему на участок. Там уже отдыхали хозяева дома и гости.

"В ходе совместного застолья и распития алкогольных напитков между подозреваемым и некоторыми гостями возникла ссора. В дальнейшем мужчины вытолкали подозреваемого с территории садового участка, угрожая расправой, если тот еще раз покажется им на глаза. Стремясь напугать обидчиков, подозреваемый вернулся к себе домой, взял карабин "Сайга" и патроны к нему, после чего пришел на садовый участок своего знакомого и потребовал от обидчиков извинений. В ответ несколько мужчин направились в его сторону, высказывая угрозы. С целью испугать их Егоров стал производить выстрелы в их сторону. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подозреваемый производил выстрелы во всех присутствующих на садовом участке лиц", – пояснили в Следственном комитете.

По словам свидетелей, Егоров не смог внятно ответить на вопрос, в какой части он служил. Разозлившись, злоумышленник отправился за карабином. В ходе следственных действий ему назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.