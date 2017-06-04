Тверской стрелок попал на видео
Ролик появился на YouTube. На опубликованных кадрах видно, что задержанный сидит в автомобиле полиции под присмотром двух вооруженных правоохранителей.
По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, полицейские допрашивают предполагаемого злоумышленника. Со свидетелями трагедии работают психологи.
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