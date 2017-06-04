Тверской стрелок заставлял женщину рыть могилу перед смертью

Массовое убийство девяти человек в Тверской области, которое случилось в ночь на 4 июня, обрастает жуткими подробностями. Как оказалось, бытовой конфликт возник из-за спора о Воздушно-десантных войсках (ВДВ).

Следователям удалось практически полностью восстановить картину расстрела девяти человек в поселке Редкино под Тверью. Предполагаемый убийца, 45-летний москвич Сергей Егоров, был крайне жесток: он заставлял женщину копать себе могилу перед смертью.

Жуткие подробности случившегося раскрыл источник, знакомый с ходом расследования. "Подозреваемый пытался заставить женщину копать могилу себе, она отказалась, после чего он ее убил и спрятал труп в багажник", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, стало известно, из-за чего во время застолья возник конфликт. Оказывается, собутыльники отказались верить в то, что Егоров служил в ВДВ, и его это очень задело.

После непродолжительного спора Егоров вспылил, вскочил из-за стола и вышел на улицу, передает "Комсомольская правда". Спустя некоторое время он вернулся и со словами "Сейчас я вам покажу, как я умею стрелять" начал убивать одного знакомого за другим.

В бойне удалось выжить женщине, которая в момент конфликта находилась на втором этаже. Как писали Dni.Ru, она спряталась под одеялом, и злоумышленник ее не заметил. Судя по всему, она и вызвала полицию.

СМИ: В дачном кооперативе в Тверской области мужчина расстрелял 9 человек https://t.co/pEi4oT650T pic.twitter.com/8wOssRZ4Ow — Столица на Онего (@stolica_onego) 4 июня 2017 г.

Первыми по вызову прибыли сотрудник ДПС и местный участковый. Они стали свидетелями того, как злоумышленник складывал тела погибших в ряд. Когда преступник отложил ружье в сторону, правоохранители набросились на него и задержали.