Кремль делает ставку на молодых губернаторов

Кремль намерен жестко контролировать соблюдение норм избирательного законодательства на грядущих выборах губернаторов. В то же время, администрация президента отказывается от "ручного управления", какого-либо вмешательства во внутриполитическую ситуацию в российских регионах. Обеспечить переход в новую политическую реальность должны команды самих региональных лидеров.

Режиссировать избирательные кампании администрация президента не намерена. Ответственность за результат выборов будут нести сами губернаторы. Перемены в подходе Кремля к этому вопросу обусловлены приходом в регионы нового поколения политиков.

"Средний возраст кандидатов в губернаторы – 44 года. Они должны самостоятельно выстраивать реальный политический процесс", — рассказали "Известиям" собеседники, близкие к руководству внутриполитического блока Кремля.

Чистота избирательного процесса – приоритет в действиях новой команды внутриполитического блока. Она намерена в первую очередь реализовать принцип "легитимность через легальность". Кураторы не намерены искусственно режиссировать конкурентные кампании в регионах – число "спарринг-партнеров" на выборах не может считаться показателем легитимности кампании. Тем более, что фактический уровень конкуренции на сентябрьских выборах глав регионов не ниже, чем он был во время прошлых кампаний.

Как отметил источник издания, в 2017 году конкурентная кампания может развернуться в Бурятии и в Кировской области, где командам врио противостоят сильные региональные политики – сенатор Вячеслав Мархаев (КПРФ) и депутат Госдумы Кирилл Черкасов (ЛДПР). Нелинейной может также оказаться кампания в Пермском крае, где от партии "Города России" баллотируется оппозиционный несистемный политик Константин Окунев. В Ярославской области оппозиционные силы планировали пойти на выборы с единым кандидатом, но не смогли договориться между собой. В результате "Справедливая Россия" отказалась выдвигать своего однопартийца Анатолия Грешневикова на фоне шести претендентов от других оппозиционных партий.

Обновленная команда внутриполитического блока работает в новой реальности – именно поэтому Кремль отказывается решать внутриполитические проблемы регионов в ручном режиме, считают эксперты. "Никто из администрации президента не собирается искусственно "накачивать" конкуренцию на выборах. Москва не станет звонить каждому муниципальному депутату и указывать, за кого отдавать подписи, а за кого нет. Всё это лежит в плоскости работы местных чиновников. Они ответственны за легитимность выборов, им и отвечать", – заявил глава лаборатории региональной политики ЭИСИ Андрей Колядин.

Местные чиновники намного лучше осведомлены обо всем, что происходит в регионе. Так что именно они, а не федеральные власти, могут грамотно оценить риски и компетентность принимаемых решений, уверены аналитики. Что же касается самих кампаний, то за ними будет установлен и общественный контроль. Региональные общественные палаты собираются создать такие условия, при которых нарушители избирательного законодательства понесут существенные репутационные риски.

В принципе, руководители регионов всегда должны были сами решать собственные проблемы, отметил политолог Олег Матвейчев. Администрации президента приходилось подключаться в том случае, если губернатор не справлялся с кризисной ситуацией. Однако у кремлевских чиновников наверняка есть и другие важные дела, заключил эксперт.